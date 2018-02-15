пятница, 16 февраля 2018 г.
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  • Общественность в шоке от дочери Анастасии Волочковой, которая уселась верхом на любовника матери

Общественность в шоке от дочери Анастасии Волочковой, которая уселась верхом на любовника матери

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Mikhail Voskresenskiy/RIA Novosti

Накануне эпатажная балерина Анастасия Волочкова отметила День святого Валентина в компании дочери Ариадны, своего нового возлюбленного Михаила и помощницы Екатерины. 

Наследница танцовщицы шокировала своим поведением пользователей Сети. На одном из фото с празднования Дня любви в доме Волочковой запечатлено, как дочка балерины Ариадна, держа машинку для стрижки, сидит на плечах нового любовника мамы Михаила, а за ними с ножницами на кровати стоит помощница артистки Екатерина. Этот кадр ужаснул пользователей Сети. Они не понимают, как мать разрешила дочке с голыми ногами залезть на своего ухажера. Так и до изнасилования не далеко, пишет 7d.org.ua.

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