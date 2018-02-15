Общественность в шоке от дочери Анастасии Волочковой, которая уселась верхом на любовника матери

Накануне эпатажная балерина Анастасия Волочкова отметила День святого Валентина в компании дочери Ариадны, своего нового возлюбленного Михаила и помощницы Екатерины.
Наследница танцовщицы шокировала своим поведением пользователей Сети. На одном из фото с празднования Дня любви в доме Волочковой запечатлено, как дочка балерины Ариадна, держа машинку для стрижки, сидит на плечах нового любовника мамы Михаила, а за ними с ножницами на кровати стоит помощница артистки Екатерина. Этот кадр ужаснул пользователей Сети. Они не понимают, как мать разрешила дочке с голыми ногами залезть на своего ухажера. Так и до изнасилования не далеко, пишет 7d.org.ua.
Прекрасный вечер! А ему предшествовало это... Пролистните! Салон красоты на дому и наша любимая Катя! @haiircut Ариша @ariadna_volochkova помогала постричь Мишу. Хорошего вам праздника Влюбленных! ❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme