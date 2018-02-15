Хирурги рассказали всю правду о пластических операциях Светланы Лободы

Светлана Лобода — одна из экс-участниц коллектива «ВИА Гра», которая после ухода из группы смогла построить неплохую сольную карьеру. Немаловажным фактором ее успеха является внешность, помимо голоса и слуха. Мужчины смотрят на Светлану с желанием, а женщины — с завистью. Певица склонна убеждать всех, что не пользовалась услугами пластической хирургии, а ее внешность — результат тренировок и ежедневного ухода за собой, пишет Pure-t.ru.

Впрочем, большинство врачей оспаривают слова Светланы. Так, к примеру, один из челюстно-лицевых хирургов, Александр Вдовин, настаивает на том, что Лобода все таки делала ринопластику и увеличивала губы. К такому выводу он пришел, сравнивая старые фото с новыми. Кроме того, Александр уверен, что певица также прибегла к аугментацией отдельных зон.

Вдовин заявил, что скорее всего, певица сейчас делает инъекции препаратами, в основу которых входит гиалуроновая кислота. Подобные процедуры называются аугментацией и, как правило, используются для того, чтобы добиться модной худобы, выделив подбородок, скулы и челюсть.