Хирурги рассказали всю правду о пластических операциях Светланы Лободы

Сравнивая снимки с начала карьеры певицы и недавние фото, можно заметить, как она изменилась. Особенно видно разницу, когда ты профессионал в пластической хирургии.
Светлана Лобода — одна из экс-участниц коллектива «ВИА Гра», которая после ухода из группы смогла построить неплохую сольную карьеру. Немаловажным фактором ее успеха является внешность, помимо голоса и слуха. Мужчины смотрят на Светлану с желанием, а женщины — с завистью. Певица склонна убеждать всех, что не пользовалась услугами пластической хирургии, а ее внешность — результат тренировок и ежедневного ухода за собой, пишет Pure-t.ru.
Впрочем, большинство врачей оспаривают слова Светланы. Так, к примеру, один из челюстно-лицевых хирургов, Александр Вдовин, настаивает на том, что Лобода все таки делала ринопластику и увеличивала губы. К такому выводу он пришел, сравнивая старые фото с новыми. Кроме того, Александр уверен, что певица также прибегла к аугментацией отдельных зон.
Вдовин заявил, что скорее всего, певица сейчас делает инъекции препаратами, в основу которых входит гиалуроновая кислота. Подобные процедуры называются аугментацией и, как правило, используются для того, чтобы добиться модной худобы, выделив подбородок, скулы и челюсть.
Изменения во внешности Светланы заметил и испанский хирург Иван Маньеро. Стоит обратить внимание, что ранее в удлиненном лице Светланы скулы были менее выраженными. Затем, увеличив губы, удалось добиться смягчения овала лица. Маньеро также склонен предполагать, что скулы певица «сделала» благодаря гиалуроновым филлерам.