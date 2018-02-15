Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо

К Наташе Ионовой, как в миру зовут артистку, за кулисами выстроилась очередь из принимавших участие в концерте маленьких девочек. Глюк'oZa для них – кумир. Пока певица давала автографы и фотографировалась с юными фанатами, репортеры обратили внимание, что на ее безымянном пальце нет обручального кольца.

Все заволновались и стали спрашивать, что случилось. Певица улыбнулась: "У нас все хорошо. Просто мой супруг – человек непубличный, он не любит внимания к себе, поэтому его нет и на снимках, которые я публикую на своей странице в социальной сети Instagram. Хотя он подписан на меня, следит за обновлениями, читает комментарии, которые мне оставляют пользователи, иногда обсуждает их со мной".