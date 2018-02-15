Февраль будет худшим месяцем для этих знаков Зодиака

Телец

Телец, ваша карьера развивается. Уже больше ответственности лежит на вас, ваша тяжелая работа несет результаты, и прямо сейчас вы, вероятно, не чувствуете себя лучшим образом. Ваше состояние может вызвать конфликты между вами и вашими близкими, коллегами, и, к сожалению, вашим боссом. Это может привести к тому, что вам придется пересмотреть свою работу. Но вы, все же, сможете справиться с этой проблемой, пишет Esotericblog.ru.

Рак

Вы совсем не думаете о деньгах, Рак, но вам следует. Вы любите тратиться, не подумав о том, что будет завтра. В этом месяце вы почувствуете, что ошибались все это время. Но есть и одна польза - вы, в конечном итоге, избавитесь от своих привычек, которые удерживали вас от процветания.

Стрелец

Этот месяц может привести с собой конфликты в ваших романтических отношениях. У вас могут возникнуть проблемы с общением. Если вы одиноки, вы можете почувствовать неловкость и разочарование в целом. Это будет важным временем для вас, чтобы переосмыслить то, что вы действительно цените в партнере. И в конечном итоге ваша любовная жизнь будет революционизирована уроками.