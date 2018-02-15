«Еда, я люблю тебя» - телепутеводитель по самым вкусным и аппетитным достопримечательностям планеты

Обновленный состав ведущих – не единственное изменение в кулинарной трэвел-программе. В новом сезоне «Еда, я люблю тебя!» отчаянные гурманы в каждом городе будут исследовать самые невероятные, уникальные и некогда забытые блюда региона. Каждый из ведущих имеет за плечами достойный багаж знаний о кулинарии, но некоторые изысканные деликатесы и шедевры простой домашней кухни поставят в тупик даже самых опытных дегустаторов! В ход пойдут не только кулинарные навыки, но и смекалка. Благодаря своей сообразительности, находчивости и обаянию, Владимир, Артем и Егор узнают, из каких ингредиентов состоят доставшиеся им блюда, а также научатся их готовить самостоятельно по уникальным рецептам, которыми с удовольствием поделятся с телезрителями.