четверг, 15 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: на красной дорожке гость наступил на подол певицы, и папарацци не растерялись

Фото: на красной дорожке гость наступил на подол певицы, и папарацци не растерялись

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Девушка даже не заметила, что платье оголяет ее самое интимное место, и смело позировала перед фотографами, пишет Лайф.

Певица Холзи опозорилась на гала-вечере благотворительного фонда amfAR, которое проходит несколько раз в год в разных концах света. Вчера, в преддверии старта New York Fashion Week, он состоялся в Нью-Йорке. Все вырученные средства от продажи лотов идут на борьбу со СПИДом, сообщает The Sun.

На 23-летней знаменитости было надето чёрное длинное платье без бретелек и высоким вырезом на ноге. Наряд и без этого был ненадёжным, но ситуацию усугубил мужчина, который шёл сзади Холзи. В итоге девушка оголила самую интимную часть своего тела, даже не заметив этого, а папарацци успели заснять неловкий момент.

Позже Холзи переоделась в другое платье для того, чтобы выступить перед гостями вечера. Второе платье оказалось не менее откровенным. Его ткань была полностью прозрачной, благо в этот раз девушка надела под него бельё телесного цвета.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ