Фото: на красной дорожке гость наступил на подол певицы, и папарацци не растерялись

Девушка даже не заметила, что платье оголяет ее самое интимное место, и смело позировала перед фотографами, пишет Лайф.
Певица Холзи опозорилась на гала-вечере благотворительного фонда amfAR, которое проходит несколько раз в год в разных концах света. Вчера, в преддверии старта New York Fashion Week, он состоялся в Нью-Йорке. Все вырученные средства от продажи лотов идут на борьбу со СПИДом, сообщает The Sun.
На 23-летней знаменитости было надето чёрное длинное платье без бретелек и высоким вырезом на ноге. Наряд и без этого был ненадёжным, но ситуацию усугубил мужчина, который шёл сзади Холзи. В итоге девушка оголила самую интимную часть своего тела, даже не заметив этого, а папарацци успели заснять неловкий момент.
Позже Холзи переоделась в другое платье для того, чтобы выступить перед гостями вечера. Второе платье оказалось не менее откровенным. Его ткань была полностью прозрачной, благо в этот раз девушка надела под него бельё телесного цвета.