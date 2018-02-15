Фото: на красной дорожке гость наступил на подол певицы, и папарацци не растерялись

Певица Холзи опозорилась на гала-вечере благотворительного фонда amfAR, которое проходит несколько раз в год в разных концах света. Вчера, в преддверии старта New York Fashion Week, он состоялся в Нью-Йорке. Все вырученные средства от продажи лотов идут на борьбу со СПИДом, сообщает The Sun.

На 23-летней знаменитости было надето чёрное длинное платье без бретелек и высоким вырезом на ноге. Наряд и без этого был ненадёжным, но ситуацию усугубил мужчина, который шёл сзади Холзи. В итоге девушка оголила самую интимную часть своего тела, даже не заметив этого, а папарацци успели заснять неловкий момент.