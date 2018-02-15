Лучшая работа в мире! Курорт на Багамах будет вам платить, но при одном условии

Все что ему нужно будет делать, так это приглядывать за стаей фламинго, которые обитают на территории курорта. Самый весомый аргумент в пользу этой вакансии - жить и работать вы будете на Багамах!

На эту должность могут претендовать как местные жители, так и соискатели со всего мира.

Претендент должен иметь степень по зоологии (или другой соответствующей области) и не менее пяти лет опыта работы с экзотическими птицами. Идеальный кандидат также должен обладать прекрасными коммуникативными навыками. Ему нужно будет подробно рассказать гостям курорта о фламинго, которые являются национальной птицей Багамских островов. Сами птицы будут проживать в так называемом «Особняке для фламинго».

Baha Mar - это рай не только для фламинго, но и для людей. Принять участие в конкурсе стоит однозначно!