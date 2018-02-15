Лучшая работа в мире! Курорт на Багамах будет вам платить, но при одном условии

Новый курортный комплекс Baha Mar на Багамах ищет человека на должность финансового директора, сообщает Delish. От него даже не требуют наличия высшего образования! Финансами заниматься не придется.
Все что ему нужно будет делать, так это приглядывать за стаей фламинго, которые обитают на территории курорта. Самый весомый аргумент в пользу этой вакансии - жить и работать вы будете на Багамах!
На эту должность могут претендовать как местные жители, так и соискатели со всего мира.
Претендент должен иметь степень по зоологии (или другой соответствующей области) и не менее пяти лет опыта работы с экзотическими птицами. Идеальный кандидат также должен обладать прекрасными коммуникативными навыками. Ему нужно будет подробно рассказать гостям курорта о фламинго, которые являются национальной птицей Багамских островов. Сами птицы будут проживать в так называемом «Особняке для фламинго».
Baha Mar - это рай не только для фламинго, но и для людей. Принять участие в конкурсе стоит однозначно!