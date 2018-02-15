Олимпийская чемпионка разделась в качестве протеста против насилия

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике из США Эли Райсман снялась обнаженной для мартовского выпуска издания Sports Illustrated.

Спортсменка присоединилась к проекту журнала "Ее словами", в рамках которого на теле девушки были написаны вдохновляющие фразы и слова, такие как "доверяй себе", "живи для себя", "не допускай жестокого обращения".

A post shared by Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) on Feb 13, 2018 at 5:55am PST

— Для меня "Ее словами" служит напоминанием о том, что мы все люди и все с чем-то боремся. Мы не одиноки и нужны друг другу, — отметила гимнастка.

На такой шаг Райсман пошла из-за сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. В январе 2018 года он был приговорен к 175 годам лишения свободы за сексуальное насилие над женщинами.