Олимпийская чемпионка разделась в качестве протеста против насилия

Ранее гимнастка рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, пишет Лайф.
Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике из США Эли Райсман снялась обнаженной для мартовского выпуска издания Sports Illustrated.
Спортсменка присоединилась к проекту журнала "Ее словами", в рамках которого на теле девушки были написаны вдохновляющие фразы и слова, такие как "доверяй себе", "живи для себя", "не допускай жестокого обращения".
— Для меня "Ее словами" служит напоминанием о том, что мы все люди и все с чем-то боремся. Мы не одиноки и нужны друг другу, — отметила гимнастка.
На такой шаг Райсман пошла из-за сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. В январе 2018 года он был приговорен к 175 годам лишения свободы за сексуальное насилие над женщинами.
— Я надеюсь, что однажды мы сможем понять, что женщины не должны быть скромными, чтобы их уважали. Мы вольны сами определять свое счастье, а не позволять кому-то другому делать это за нас или судить нас, — сказала олимпийская чемпионка.