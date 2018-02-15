В своем духе! Анастасия Волочкова в День Валентина опубликовала пошлый снимок
15 февраля 2018 г., 10:25
Бывшая балерина разместила в честь Дня Святого Валентина фото с новым любовником.
На снимке запечатлена одна из комнат в ее доме, украшенная шариками в виде сердечек. Анастасия заявила, что ненавидит одиночество, поэтому и не бывает одна.
Фанаты жестко прошлись по ней в комментариях. Шарики в интерьере назвали пошлыми. Балерину упрекнули в фальши. Любовника считают ненастоящим, многие подозревают, что Анастасия его купила.