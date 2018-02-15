четверг, 15 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • В своем духе! Анастасия Волочкова в День Валентина опубликовала пошлый снимок

В своем духе! Анастасия Волочкова в День Валентина опубликовала пошлый снимок

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Бывшая балерина разместила в честь Дня Святого Валентина фото с новым любовником. 

На снимке запечатлена одна из комнат в ее доме, украшенная шариками в виде сердечек. Анастасия заявила, что ненавидит одиночество, поэтому и не бывает одна.

Фанаты жестко прошлись по ней в комментариях. Шарики в интерьере назвали пошлыми. Балерину упрекнули в фальши. Любовника считают ненастоящим, многие подозревают, что Анастасия его купила.

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