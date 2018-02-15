Фото: картина в таллиннском автобусе возмутила общественность
15 февраля 2018 г., 9:27
Вчера вечером, когда многие в нашей страны отмечали Валентинов День, житель Таллинна увидел в одном из столичных автобусов совсем не романтичную картину.
Мужчина поделился снимком, сделанным на телефон, в Facebook, где пост вызвал волну возмущения, а жители столицы стали делать перепосты. На фотографии мужчина асоциального вида разложил окурки сигарет, по всей видомости, подобранные на улице, на сиденье в салоне автобуса.
«67 автобус. Хапцы сушит на сиденьях», – лаконично подписал свидетель этой неприятной картины свой снимок.
Пользователи Facebook пишут гневные комментарии, делают перепосты и задают главный вопрос – как навести порядок в общественном транспорте? Ведь на этих маршрутах ездят и наши дети.