четверг, 15 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Фото: картина в таллиннском автобусе возмутила общественность

Фото: картина в таллиннском автобусе возмутила общественность

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Вчера вечером, когда многие в нашей страны отмечали Валентинов День, житель Таллинна увидел в одном из столичных автобусов совсем не романтичную картину.

Мужчина поделился снимком, сделанным на телефон, в Facebook, где пост вызвал волну возмущения, а жители столицы стали делать перепосты. На фотографии мужчина асоциального вида разложил окурки сигарет, по всей видомости, подобранные на улице, на сиденье в салоне автобуса.

«67 автобус. Хапцы сушит на сиденьях», – лаконично подписал свидетель этой неприятной картины свой снимок.

Пользователи Facebook пишут гневные комментарии, делают перепосты и задают главный вопрос – как навести порядок в общественном транспорте? Ведь на этих маршрутах ездят и наши дети.

ФОТО: facebook

Актуально

Читать также

НАВЕРХ