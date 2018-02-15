Фото: картина в таллиннском автобусе возмутила общественность

Мужчина поделился снимком, сделанным на телефон, в Facebook, где пост вызвал волну возмущения, а жители столицы стали делать перепосты. На фотографии мужчина асоциального вида разложил окурки сигарет, по всей видомости, подобранные на улице, на сиденье в салоне автобуса.