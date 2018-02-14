Видеоклип готов! Ольга Бузова раздела «самого красивого преступника» Джереми Микса

Ольга Бузова продолжает покорять поп-сцену. Недавно она выступала на Big Love Show, которое прошло в Москве в минувшие выходные. Артистка предстала в интересном образе: ей нарастили волосы, а в качестве наряда подобрали платье камуфляжной расцветки. На подтанцовке были девушки, одетые в таком же стиле. «Армия» во главе с Ольгой представила песню Wi-Fi, пишет Starhit.ru.

Композиция, вышедшая в декабре, понравилась многим поклонникам Бузовой. Девушки, разочаровавшиеся в мужчинах, узнали в героине трека себя. Съемки клипа проходили в Москве. В них принимал участие самый красивый преступник в мире, а нынче модель Джереми Микс. Сама Ольга была в восторге от такого сотрудничества.

«Мы давно планировали съемки и рассматривали разные варианты актеров. Когда я наткнулась на страницу Джереми, то сказала: «Буду сниматься только с ним!» Джереми – самый красивый мужчина в мире, самый красивый bad boy (плохой мальчик. - Ред.). Мы связались с Джереми через менеджера, потом была личная встреча. Ему понравилась песня, и он согласился поучаствовать», - говорила артистка «СтарХиту».

Выход новинки Бузова приурочила к Дню всех Влюбленных. Клип получился по-настоящему жарким. Ольга сменила несколько провокационных нарядов и позволила Джереми ласкать ее тело. Поклонники решили, что звезда продемонстрировала всю свою грацию в видеоролике.