Фото: 58-летний Харатьян выглядит как таллиннский подросток

Так, Харатьяна сфотографировали во время полета на Мальдивы, где актер, по всей видимости, проводил отпуск. На актере была футболка из H&M и темные брюки.

Реакция фанатов не заставила себя ждать. Поклонники пришли в восторг. "Супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "он прекрасно выглядит!!! он-взрослый мужчина. и он хорош!", "Люблю его со времен в фильме "Розыгрыш", "Хорошо выглядит. В 58 лет на 20 лет никто не выглядит. Только Лопырева с усиленным фотошопом", "Мальчик, мальчик – раз и дедушка!", "Дима как мальчик))))" – высказались пользователи Сети.