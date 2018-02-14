Фото: 58-летний Харатьян выглядит как таллиннский подросток

Свежие фотографии популярного актера Дмитрия Харатьяна вызвали восторг у общественности. Артист выглядит гораздо моложе своих лет, пишет Дни.ру.
21 января популярному актеру, звезде фильмов "Розыгрыш", "Гардемарины", "на Дерибасовской хорошая погода..." Дмитрию Харатьяну исполнилось 58 лет.
Так, Харатьяна сфотографировали во время полета на Мальдивы, где актер, по всей видимости, проводил отпуск. На актере была футболка из H&M и темные брюки.
Реакция фанатов не заставила себя ждать. Поклонники пришли в восторг. "Супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "он прекрасно выглядит!!! он-взрослый мужчина. и он хорош!", "Люблю его со времен в фильме "Розыгрыш", "Хорошо выглядит. В 58 лет на 20 лет никто не выглядит. Только Лопырева с усиленным фотошопом", "Мальчик, мальчик – раз и дедушка!", "Дима как мальчик))))" – высказались пользователи Сети.