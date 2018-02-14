Кардиолог говорит, что вы 100 процентов пьете воду не вовремя! Вот когда надо!

В последнее время принято думать, будто всем нам нужно как можно больше пить воды, пишет Lifter.com.ua.

На самом деле, любой врач вам скажет, что достаточно максимум 2 литров воды в день. Все остальное создает только лишнюю нагрузку на почки.

Но главное даже не то, СКОЛЬКО пить воды, а то, в КАКОЕ ВРЕМЯ это делать.

Вот лучшее для этого время с точки зрения кардиологов:

1. Выпивайте 2 первых стакана воды сразу после пробуждения - это поможет «запустить» буквально все внутренние органы.

2. 1 стакан воды желательно всегда выпивать за 30 минут до еды. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом.

3. Выпивайте 1 стакан воды перед тем, как принимать ванную. Это поможет вам получить удовольствие и снизить артериальное давление.

4. 1 стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести себе такую привычку на каждый день, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.

Кстати, еще один плюс такой привычки - возможность предотвратить судороги в ногах по ночам.