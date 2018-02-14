Слушаем и сходим с ума! Вот лучшая песня ко Дню святого Валентина, которую мы нашли в интернете

Заряд праздничного настроения!
Дорогие читатели!
Сегодня — особый день. Это долгожданный праздник для всех влюблённых, пишет Lifter.com.ua.
Он должен оставить яркие, незабываемые впечатления на целый год. Так давайте отметим его достойно!
У кого уже есть любимая половинка — поздравьте её, подарите в этот день, любовь, ласку и максимум внимания!
А у кого ещё нет любимой, пусть в этот день он встретит её и будет счастлив на долгие годы!
Этот праздник пришёл к нам из глубины столетий. День святого Валентина уже празднуется более 16 веков. Хотя дни любви были праздником ещё во времена древних язычников.
И так уж повелось в этот день писать друг другу любовные записки — «валентинки».
А ещё в этот день любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви!
Предлагаем вам оригинальное музыкальное поздравление — этот чудесный клип пенджабского певца Сатиндера Сартаджа!