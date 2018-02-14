Гоша Куценко едет в Таллинн, да не один!

Он и Она – приносят на сцену самую живую, самую благодатную из тем - любовь. Жанр спектакля обозначен как комедия, хотя в нeм значительно больше всего, нежели просто посмеяться над хорошим юмором. В нeм обворожительная романтика, напряжeнная интрига, а главное – богатейшая гамма чувств от презрения до нежности, от страдания до наслаждения. `

Александр Гельман в 1983-м написал пьесу обо всех нас, о мужчинах и женщинах, о правде и лжи, любви и несовпадениях. Темы вечные, актуальные во все времена. Cпектакли про любовь – всегда хорошо!

Ирина Апексимова, актриса, певица и, в настоящее время, директор московского театра на Таганке. Родилась в театральной семье и всё детство провела за кулисами одесского театра оперетты; занималась музыкой и танцам, училась в классе с театральным уклоном. С третьей попытки поступила в Школу-студию МХАТ, училась в мастерской О.Табакова. Десять лет, в девяностых, работала во МХАТе им. А.П.Чехова. После ухода из театра была продюсером мюзикла "Весёлые ребята", директором театра Р.Виктюка. Ирина Апексимова обладает редким талантом - умеет совмещать административную и творческую работу.

Сниматься в кино она начала ещё в студенческие годы. Участие в сериале «День рождения Буржуя» в 2000-м году, где актриса сыграла в паре со своим мужем Валерием Николаевым, принесло ей всенародную любовь и популярность. Кроме театра и кино, Ирина пробовала себя также в качестве телеведущей, певицы, участвовала в разнообразных телепроектах.

Несколько лет назад, Ирина приезжала в Таллинн с музыкальной группой Тимура Ведерникова, выступила с сольной программой «А мне Одесса – девочка!», в основу которой легли известные песенки Одессы. Зрители получили настоящее удовольствие от концерта!

Семья Гоши Куценко к искусству отношения не имела и только на втором курсе Института радиотехники он понял, что хочет стать актёром. Поступил в Школу-студию МХАТ, учился в мастерской О.Табакова, начал сниматься в кино в эпизодических ролях. После института его не взяли ни в один театр Москвы, Куценко пошел работать на телевидение. Он вел передачу «Партийная зона» на ТВ-6, появлялся и на МУЗ-ТВ.

Бешенную популярность и любовь зрителей Гоше принесла главная роль бывшего опера уголовного розыска по прозвищу Лис в фильме Егора Кончаловского «Антикиллер».

Сегодня Гоша Куценко работает еще и в театре. Он же совладелец кинокомпании и генеральный продюсер. Занимается экстремальными видами спорта, пишет романтические стихи и поет песни собственного сочинения.