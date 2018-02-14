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  • Там были все! Главная премьера года собрала весь эстонский бомонд

Там были все! Главная премьера года собрала весь эстонский бомонд

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Вчера, 13 февраля, в кинотеатре Coca-Cola Plaza состоялась премьера эстонского фильма «Встреча одноклассников-2: свадьба и похороны». 

На этот раз премьера «Встречи одноклассников» собрала еще больше звезд, чем первая часть картины. Напомним, в фильме снялась певица Таня Михайлова-Саар, телекомик Кристель Ааслайд, музыкант и композитор Стиг Ряста, телеведущие Ану Вяльба и Кристьян Йыекалда, а также блогер Марьян Трейманн.

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