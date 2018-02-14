28-летняя девушка отказалась от химиотерапии, решив умереть красивой

Врачи констатировали у Эми проблемы с кишечником, ещe когда ей было 11 лет. Тогда еe предупредили о том, что она находится в зоне риска. Но Эми слишком любила жить, чтобы обращать внимание на боли в животе, пишет Daily Mail.

«Эми выглядела совершенно здоровой: она регулярно занималась спортом и была обладательницей сочной фигуры», — Линн, 63-летняя мать Эми

Только когда боли стали невыносимыми к 28 годам ее жизни, Эми обратилась к врачам. Оказалось — колоректальный рак. К сожалению, он слишком быстро распространялся по телу девушки и дошел до печени. Прогноз врачей оказался совсем не утешительным: несколько недель жизни. Медики прописали ей курс химиотерапии, которая смогла бы немного продлить ее и без того короткое время.

Реакция Эми на заключение врачей поразила не только специалистов, но и ее семью: Отказ! Отказ от терапии в пользу последних дней яркой жизни. Эми бросилась гулять на всю катушку: она отпраздновала свой собственный день рождения и 76-й день рождения отца Роберта, встретила с семьей Новый год и Рождество, пишет Life.

«Мы очень благодарны Эми за те последние праздники, которые она нам подарила!» — 22-летняя сестра Эми. В Новый год Эми выложила пост, в котором благодарила Бога за то, что дожила до 2018-го.

«Благо, я дожила до 2018-го. Благо, я смогу прожить и следующий день. Признаюсь, последние две недели меня пугали. Завтра будет видео много любви, здоровья и счастья каждому из вас»

Но в начале 2018-го силы девушки иссякли, и она легла в больницу. Боль с каждым днём становится все сильнее, но это не лишило Эми вкуса к жизни. В больнице она продолжает делать маникюр и вместе с сестрами выбирает еду из ресторанов.

Теперь она и ее сестры активно постят фотографии Эми из больницы и рассказывают ее историю друзьям, ведь сама она вести трансляции больше не в состоянии.