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Елена Исинбаева родила сына

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Елена Исинбаева

ФОТО: Scanpix

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына. Об этом сама спортсменка сообщила в соцсетях, пишет Лайф.

— В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой, — поделилась Исинбаева радостной новостью.

По словам тренера спортсменки Евгения Трофимова, роды прошли минувшей ночью, Елена чувствует себя хорошо. Радостную весть Исинбаева сообщила ему сразу после рождения малыша.

— Так что теперь могу считать себя уже двукратным "дедом", — пошутил Трофимов в беседе с РИА "Новости".

Это уже второй ребёнок в семье знаменитой спортсменки. Вместе с супругом Никитой Петиновым она воспитывает трехлетнюю дочь Еву.

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