Елена Исинбаева родила сына
14 февраля 2018 г., 10:24
Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына. Об этом сама спортсменка сообщила в соцсетях, пишет Лайф.
— В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой, — поделилась Исинбаева радостной новостью.
По словам тренера спортсменки Евгения Трофимова, роды прошли минувшей ночью, Елена чувствует себя хорошо. Радостную весть Исинбаева сообщила ему сразу после рождения малыша.
— Так что теперь могу считать себя уже двукратным "дедом", — пошутил Трофимов в беседе с РИА "Новости".
Это уже второй ребёнок в семье знаменитой спортсменки. Вместе с супругом Никитой Петиновым она воспитывает трехлетнюю дочь Еву.