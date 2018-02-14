Елена Исинбаева родила сына

— В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой, — поделилась Исинбаева радостной новостью.

По словам тренера спортсменки Евгения Трофимова, роды прошли минувшей ночью, Елена чувствует себя хорошо. Радостную весть Исинбаева сообщила ему сразу после рождения малыша.

— Так что теперь могу считать себя уже двукратным "дедом", — пошутил Трофимов в беседе с РИА "Новости".