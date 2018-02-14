среда, 14 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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Меган Маркл очаровала шотландцев стильным пальто в клетку Смотрите галерею!

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Как известно, Меган Маркл в последнее время сопровождает своего будущего супруга принца Гарри на всех официальных мероприятиях. Вот и 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, она вместе ним прибыла с визитом в Шотландию.

Культурная программа для 33-летнего принца и его 36-летней избранницы началась с осмотра Эдинбургского замка, после чего они отправились в кафе Social Bite, в котором трудятся бывшие бездомные.

Для очередного непродолжительного турне

звезда сериала «Форс-мажоры» выбрала деловой, но при этом очень стильный образ - классические черные брюки Veronica Beard, водолазку и двубортное пальто в сине-зеленую клетку Burberry.

Шотландцы пришли в полный восторг!

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