Меган Маркл очаровала шотландцев стильным пальто в клетку Смотрите галерею!
14 февраля 2018 г., 9:41
Как известно, Меган Маркл в последнее время сопровождает своего будущего супруга принца Гарри на всех официальных мероприятиях. Вот и 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, она вместе ним прибыла с визитом в Шотландию.
Культурная программа для 33-летнего принца и его 36-летней избранницы началась с осмотра Эдинбургского замка, после чего они отправились в кафе Social Bite, в котором трудятся бывшие бездомные.
Для очередного непродолжительного турне
звезда сериала «Форс-мажоры» выбрала деловой, но при этом очень стильный образ - классические черные брюки Veronica Beard, водолазку и двубортное пальто в сине-зеленую клетку Burberry.