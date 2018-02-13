Экс-участник скандального эстонского шоу: полиция вообще может идти в ж***, лучше бы педофилов ловила!

Приключения имели место на прошлой неделе, в полночь 9 февраля в волости Сауэ на улице Туле полицейские остановили автомобиль Mazda. По словам пресс-секретаря полиции, у 41-летнего водителя при проверке на алкоголь при помощи алкометра было выявлено алкогольное опьянение. «Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в вытрезвитель. Автомобиль эвакуировали на полицейскую парковку. Возбуждено дело о проступке», - сказал пресс-секретарь полиции Сейко Куйк порталу Elu24.

У Кальви-Калле Крууземяэ совершенно другое виденье ситуации. «Это одно большое недоразумение, ничего не произошло. Никто не был пьяным. В ментовской машине были не прошедшие проверку алкометры, экспертиза показала, что мы трезвые», - сказал мужчина.

По словам телезвезды, полиция придирается. «Почините свои чертовы машины и только тогда проверяйте людей. Так нельзя е**** людей. Полиция вообще может идти в ж***! Они меня бесят. Лучше бы занялись поиском педофилов, а не досаждали Людям».

Кальви-Калле подтверждает, что пятничный ночной инцидент закончился агрессией со стороны телезвезды.

Неоднократно попадавшийся за различные нарушения при управлении автомобилем Кальви-Калле считает, что полицейские - те, кто постоянно нарушают законы. «То, что полиция не умеет хранить свои аппараты в рабочем состоянии, ездит без ТО, в любом случае пьяна - как недавно было, пьяные "миллиционерши" съехали в кювет. Сначала посмотрите на себя, а потом уже е**** граждан», - добавил Кальви-Калле.

Обвинения, направленные в адрес полиции, якобы полицейские сами пьяны и алкометры некалиброванные, комментирует пресс-секретарь полиции Сейко Куйк: «Если кому-то кажется, что он слишком часто сталкивается с полицией, то стоит на себя посмотреть в зеркало. И алкометр прошел проверку».