Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 14 февраля

Овен

Несмотря на то, что жизненный потенциал Овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. Теряя интерес к делам, вы забываете и об обязательствах, которые взяли на себя, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с союзниками, коллегами и партнерами. К обсуждению финансовых вопросов подходите хладнокровно: сегодня будет много желающих воспользоваться вашей доверчивостью.

В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость. Любимый человек вряд ли захочет потакать вашим капризам – не стоит на это обижаться.

Телец

День значительного прогресса в профессиональной сфере, возможен карьерный рост, повышение по службе. Не заставят себя ждать и интересное деловое предложение, приняв которое, вы сможете существенно увеличить свои доходы. Вероятно успешное завершение переговоров с иностранными партнерами или потенциальными работодателями.

Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний, откажитесь от отдыха в сомнительной компании. Наладить отношения с любимым человеком удастся тем, кто готов признать свои ошибки и не повторять их в будущем. Жизненный потенциал несколько снижен, поберегите здоровье.

Близнецы

Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Ваша обычная общительность может быть неправильно истолкована коллегами и руководством: велика вероятность, что вас сочтут человеком легкомысленным, скрывающим за внешним дружелюбием неспособность самостоятельно справиться с проблемами. Хотя финансовая ситуация благополучна, следует воздержаться от больших расходов, связанных с развлечениями.

Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.

Рак

Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Сегодня вам не нужно много времени для того, чтобы составить верное мнение о людях, что значительно облегчает деловое сотрудничество, но может привести к неприятным ситуациям в личной жизни. Возможно разочарование в близком человеке, сожаление о напрасных надеждах и взятых на себя обязательствах.

Желательно воздержаться от поездок – они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалась, а Ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу. Правильно оценив свои финансовые возможности, вы сможете принять верные решения о покупках и инвестициях.

Лев

День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений второпях. Нежелательно обсуждать имущественные проблемы; попытки единолично распоряжаться финансами семьи не увенчаются успехом. Прогресс в профессиональных делах возможен у тех, кто умеет и любит работать в команде, и готов иногда уйти в тень, чтобы дать союзникам и помощникам возможность проявить себя.