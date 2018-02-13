«Русская Джоли»: мир восхищается самой сексуальной керлингисткой в истории

Пользователи хвалят внешность Брызгаловой и признаются, что начали следить за олимпийскими соревнованиями по керлингу исключительно из-за нее.

«Если вы никогда не смотрели керлинг на Олимпиаде, у вас есть причина начать — россиянка Анастасия Брызгалова», — пишет Ryan Wolak.

«Бог ты мой, это самая сексуальная керлингистка в истории», — вторит ему Dammon Lore. «Анастасия Брызгалова может катать меня по льду в любое время», — заявляет Bran.

«Я должен был пойти спать несколько часов назад, но не могу оторвать глаз от керлинга и Анастасии Брызгаловой. Вы не ослышались, от керлинга», — признается Uncle Wik.

«Анастасия Брызгалова — огонь! Керлинг — мой новый любимый вид спорта!» — пишет Washed Up.

ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

«Если я когда-нибудь внезапно испарюсь, и всем, что от меня останется будет кучка одежды, знайте — я поймал взгляд Анастасии Брызгаловой», — шутит Bret Kleeston Ellis. В комментариях под своей записью он добавляет: «Апдейт: моя девушка просит прекратить показывать ей фотографии Анастасии Брызгаловой».

Внешность российской керлингистки впечатлила как мужчин, так и женщин. Пользователи соцсети пишут, что Брызгалова похожа на актрис Анджелину Джоли и Меган Фокс, а также советуют ей пойти в модели и прочат роль следующей девушки Джеймса Бонда, пишет Lenta.

ФОТО: Cathal Mcnaughton/REUTERS