Эти четыре пары знаков Зодиака никогда не разойдутся!

Овен (21 марта — 19 апреля) и Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Овен — динамичный, жесткий и мотивированный. Рыбы — чувствительны, сложны и интуитивны. Когда эти два знака вместе, один партнер дополняет другого теми качествами, которых ему недостает, пишет Soulpost.ru.

Рыбы нуждаются в том, кто сможет быть их опорой. Овну же необходим партнер, который бы напоминал ему, что счастье заключается в простых вещах.

Овен будет напоминать Рыбам о насущных делах и проблемах, в то время как Рыбы позволят Овну сделать паузу в его напряженном графике и полюбоваться красотой мира.

Лев (23 июля — 22 августа) и Весы (23 сентября — 22 октября)

Лев — социальная, яркая, привлекающая внимание личность. Весы — изящны, дружелюбны и общительны. Когда они вместе – окружающие считают их идеальной парой.

Они могут бесконечно разговаривать обо всем на свете, потому что у них много общего.

Лев обожает вежливых и обаятельных Весов, а Весы ослеплены харизмой Льва. Этим знакам хорошо вместе.

Дева (23 августа — 22 сентября) и Водолей (20 января — 18 февраля)

Дева наблюдательна и трудолюбива. Водолей же прогрессивен и оригинален. Эти два знака вдохновляют друг друга мыслить по-разному.

Они смотрят документальные фильмы, слушают подкасты и будут говорить на любые интересующие их темы. Эти двое точно знают, как взаимодействовать друг с другом.

Они отлично ладят друг с другом и оба независимы, что позволит им быть вместе долгое время.

Близнецы (21 мая — 20 июня) и Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Близнецы и Стрелец любят свободу и приключения. Эта пара НИКОГДА не скучает друг с другом.

Их отношения становятся одним сплошным путешествием и познанием друг от друга.