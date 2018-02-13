вторник, 13 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Помолодевший и посвежевший Ильвес привел в восторг внешним видом, жена не отстает! (ФОТО)

Помолодевший и посвежевший Ильвес привел в восторг внешним видом, жена не отстает! (ФОТО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook

Супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса – Иева Ильвес – недавно опубликовала на своей страничке в соцсети свежий кадр их семейной идиллии.

Иева написала, что семья была на выходных в Калифорнийском Музее современного искусства Сана-Хосе, где Иева наслаждалась выставкой соотечественника Раймонда Стпранса.

От первого брака у с психологом Merry Bullock у Тоомаса Хендрика Ильвеса двое детей – Луукас Кристьян и Юулия Кристийне. От брака с Эвелин Ильвес у него дочь Кадри Кейю. И с нынешней женой Иевой Ильвес они растят сына Ральфса Яаниса и дочь Изабеллу. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ