Помолодевший и посвежевший Ильвес привел в восторг внешним видом, жена не отстает! (ФОТО)

Иева написала, что семья была на выходных в Калифорнийском Музее современного искусства Сана-Хосе, где Иева наслаждалась выставкой соотечественника Раймонда Стпранса.

От первого брака у с психологом Merry Bullock у Тоомаса Хендрика Ильвеса двое детей – Луукас Кристьян и Юулия Кристийне. От брака с Эвелин Ильвес у него дочь Кадри Кейю. И с нынешней женой Иевой Ильвес они растят сына Ральфса Яаниса и дочь Изабеллу.