вторник, 13 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Оптическая иллюзия, на месяц меняющая цветовосприятие, сводит соцсети с ума

Оптическая иллюзия, на месяц меняющая цветовосприятие, сводит соцсети с ума Осторожно!

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ФОТО: соцсети

Для этого надо сначала посмотреть на цветное изображение, а затем на черно-белое.

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия, и ученые предупреждают, что ее действие может длиться гораздо дольше, чем пара минут. Это связано с эффектом McCollough, из-за которого вам кажется что черные и белые полоски окрашены в другие цвета, сообщает The Sun.

Для этого необходимо сначала посмотреть на цветную картинку с полосками, а затем на черно-белую.

Через некоторое время появятся черно-белые линии с розовым оттенком. Для некоторых людей эффект был настолько сильным, что они видели черный и белый цвет как красный и зеленый еще три месяца.

ФОТО: соцсети

ФОТО: соцсети

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