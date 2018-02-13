Оптическая иллюзия, на месяц меняющая цветовосприятие, сводит соцсети с ума

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия, и ученые предупреждают, что ее действие может длиться гораздо дольше, чем пара минут. Это связано с эффектом McCollough, из-за которого вам кажется что черные и белые полоски окрашены в другие цвета, сообщает The Sun.

Для этого необходимо сначала посмотреть на цветную картинку с полосками, а затем на черно-белую.

Через некоторое время появятся черно-белые линии с розовым оттенком. Для некоторых людей эффект был настолько сильным, что они видели черный и белый цвет как красный и зеленый еще три месяца.

ФОТО: соцсети