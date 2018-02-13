Мужчины, остановитесь! Мастурбация всё чаще становится причиной смерти

Германское министерство здравоохранения выпустило грустный доклад. Оказывается, только в Германии ежегодно 100 мужчин умирают в процессе мастурбации, пишет Menscult.ua.

Причиной смертности мужчин становится погоня за уникальным оргазмом.

Существует слух, что максимального удовлетворения можно достичь при помощи асфиксии — то есть временного удушения. Как показывает статистика, достичь выдающегося конца действительно можно. Конца жизнидеятельности.

Согласно докладам правоохранителей, чаще всего мужчины умирают с полиэтиленовым пакетом на голове, либо с удавкой на шее.

В некоторых случаях врачи и полиция остаются в недоумении: жертва поиска уникальных ощущений даже не пыталась придумать способа вернуть себе доступ к кислороду.

Как классифицировать такие случаи и следует ли это считать самоубийством (по неосторожности?), до сих пор непонятно.

Один из немецких паталогоанатомов, доктор Гарольд Восс, настаивает, что количество жертв значительно больше, потому что члены семей, обнаружившие тело несчастного, старательно скрывают подробности произошедшего, избегая позора.

Бывают и исключительные случаи, как, например, смерть немецкого молодого человека, прикрепившего оголённые концы ёлочной гирлянды к своим соскам.

Просвещён, значит вооружён.