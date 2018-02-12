понедельник, 12 февраля 2018 г.
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Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров

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Стюардесса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Пожалуйста, не ходите босиком по салону, если не хотите выбесить стюардесс. Бортпроводники рассказали, какие еще действия пассажиров выводят их из себя, пишет News.mail.ru.

Сьюзен Браун, стюардесса, которая, по ее словам, что имеет опыт работы с Emirates, Qatar Airways и Etihad, рассказала интернет-пользователям,чем пассажиры раздражают членов экипажа больше всего, передает Independent.

На первом месте — дурной запах. На утренних рейсах у пассажиров иногда плохо пахнет изо рта. Браун говорит, что некоторым клиентам было бы неплохо хотя бы жевать мятную резинку, прежде чем обращаться к стюардессам с просьбами.

Естественно, бортпроводники не могут не включить в этот список и проблемы, связанные с туалетом. Помимо банальной, но ужасной в своей банальности туалетной неаккуратности, упоминается и такой пассажирский грех, как походы в туалет босиком. «Надевайте хотя бы носки. На некоторых рейсах они входят в бесплатный набор. Знают ли пассажиры, насколько грязны полы в самолетах?» — сетует Браун.

Следующий пункт списка — слишком бурное проявление нежности, демонстрируемое влюбленными парочками. Некоторые люди словно не понимают, что вместе с ними летят еще около сотни пассажиров, говорит стюардесса. Иногда слишком рьяных любовников приходится просить поумерить пыл.

Раздражает экипаж и слишком частые просьбы о халяве. Порой бывает удивительно смотреть, сколько бесплатной газировки может выпить один человек, говорит Браун.

Также она жалуется, что клиенты часто донимают стюардесс просьбами, когда у них выдается свободная минута на перекус: «Если вы видите, что экипаж ест, и если у вас ничего срочного, просто скажите: “Извините, что беспокою вас, я вернусь позже”. Пусть у членов команды будет 5 минут для себя».

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