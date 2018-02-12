Ученые выявили существенные преимущества людей без пары

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой.
Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования, пишет Menscult.ua.
Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются.
При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.
Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически.
Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.
Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности.
Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.
В январе стало известно, что социологи Калифорнийского университета доказали вред сожительства с женщинами. В исследовании тогда приняли участие 1100 человек.