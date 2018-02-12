понедельник, 12 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Ученые выявили существенные преимущества людей без пары

Ученые выявили существенные преимущества людей без пары

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Любовь. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой.

Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования, пишет Menscult.ua.

Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются.

При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически.

Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности.

Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.

В январе стало известно, что социологи Калифорнийского университета доказали вред сожительства с женщинами. В исследовании тогда приняли участие 1100 человек.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ