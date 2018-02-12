Ученые выявили существенные преимущества людей без пары

Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования, пишет Menscult.ua.

Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются.

При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически.

Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности.

Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.