Наука утверждает, что бокал красного вина может заменить час работы в тренажерном зале

По словам исследователей из Канадского университета в Альберте, ресвератрол может повысить сердечные сокращения и улучшить производительность мышц, пишет Soulpost.ru.

Ведущий исследователь Джейсон Дейк говорит, что открытие может быть полезно для людей, которые не имеют возможности тренироваться: «Ресвератрол может помочь пациентам, которые хотят заниматься спортом, но физически неспособны этого делать. Ресвератрол может имитировать упражнения или улучшать преимущества небольшого количества упражнений».

Многие слышали, что бокал красного вина за ужином сулит преимущества для здоровья, но никто не мог оценить их масштаб в полной мере.