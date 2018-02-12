Рынска возмущена всеобщей скорбью по жертвам авиакатастрофы Ан-148

Все ленты новостей в социальных сетях второй день посвящены ЧП, которое случилось 11 февраля. В этот день трагически оборвалась жизнь 71 человека. Но светская львица и колумнист Божена Рынска считает, что публично скорбеть о них не стоит, пишут Dni.ru.

"Сейчас какое-то поветрие, полиция скорби ходит по соцсетям, проверяют, скорбят ли публичные личности. Человек же равен своей соцсети. Не отметился, – значит, мысли о трагедии не посещали, душою черств, и вообще человек-какашка. Какой-то новый мастхэв. Этика новая сетевая. Если ты публичная личность, изволь скорбеть официально, инстаграмно. Чтобы все видели (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – возмущается Божена на своей странице в социальной сети.

"Между тем, родным жертв невинных, – рейсовым бортом летели, – ей-Богу, глубоко начхать в этот момент на скорбь каких-то блогеров. В этих семьях сейчас такой адский ад. И эти публичные скорбления их боль никак не уменьшат, увы. Им ничем не помочь", – продолжает Божена. "Бедные зайчики. Бедные бедные зайчики..." – обращается она к родственникам жертв.