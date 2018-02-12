Как меняются предпочтения мужчин в 20 и 30 лет

«Я понял, что быть с той, которая тебе на самом деле не особо интересна, это плохо — в частности, для самой девушки. Я больше не морочу им голову. А еще избегаю идеи «идеальной спутницы», потому что хочу быть приятно удивлен, когда наконец встречу ее», пишет Soulpost.ru.

«Когда я был моложе, я был очень стеснительным, потому встречался только с экстравертными девушками. Потом, когда я сам стал более открытым, меня начали привлекать тихие и скромные девушки. Наверное, противоположности таки притягиваются».

«Раньше я вообще не обращал внимание на личность. Теперь я понимаю, что это самая важная составляющая счастливых отношений. Моя идеальная девушка — умная, уверенная, думает о других, строит планы на жизнь. Мне невероятно повезло, что моя девушка подходит под это описание.

Что касается внешности, меня всегда привлекали милые брюнетки с вьющимися волосами и красивой осанкой. Но в целом это не имеет никакого значения».

«С возрастом я больше начал ценить положительный подход к жизни. Нет ничего более привлекательного для меня, чем девушка с жаждой к жизни и любопытством к приключениям. Внешность, конечно, важна, но в долгосрочной перспективе мне просто нужен человек, который любит жизнь так же, как и я».

«Что касается внешности, раньше я думал: «Любая девушка, которая обратит на меня внимание, привлекательна, но что мне на самом деле нравится…», а с возрастом это стало: «Большинство девушек действительно привлекательны своим уникальным образом, но что мне не нравится, так это…».

«Конечно, я стал больше ценить личность девушки. Важно, чтобы она была игривой и не любящей покритиковать. На внешность тоже обращаю внимание, но подход уже другой: если я в свои 35 хожу в спортзал и слежу за собой, значит это может делать и девушка, потому и ожидаю от нее хорошей формы».

«Теперь самое главное — это ум, хотя раньше это было не главным требованием. Вместо того, чтобы обращать внимание на то, во что одета девушка, я смотрю на то, как она держится, насколько уверенна в себе. Теперь больше привлекают какие-то детали, движения, манера, а не поверхностные вещи».

«Раньше я был одержим большой грудью и рыженькими. С тем, что я могу не получить такую, я уже смирился, но в целом она должна быть умной, воспитанной, доброй, терпеливой, чтобы могла подурачиться со мной и экспериментировать в постели».

«Наученный горьким опытом в 20 лет, после 30-ти я просто хочу добрую и искреннюю девушку. Которая любит приключения, но и поваляться дома. Которая не одержима, чтобы выглядеть идеально. Которая принимала бы меня таким, какой я есть».

«Лет в 25 я понял, что мне нравятся «нормальные» женщины. Внешность почти не играет роли, разве что красивая улыбка и глаза. Меня больше привлекает зрелость, ум, а еще амбиции и жажда жизни. Когда я был моложе, меня больше тянуло к девушкам, которых можно увидеть только в кино или на страницах журнала».

«Когда я был моложе, мне правда больше была важна внешность девушки, ну и разве что, чтобы она не была полной дурой. Став старше, я понял, что самое важное — это ее характер, ее принципы и мораль, общие ценности и ее стремление совершенствоваться».

«Это правда, что с возрастом меньше внимания обращаешь на внешность. Я успешный и независимый, и мне важно, чтобы девушка не зависела от меня, чтобы не возлагала свое счастье на меня. Я хочу, чтобы мы делились друг с другом своей жизнью, а не зависели».