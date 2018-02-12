Как мило! Собака исполнила песню финалистки Eesti Laul Элины Нечаевой ВИДЕО
12 февраля 2018 г., 20:17
Финалистка конкурса Eesti Laul поделилась забавным видеороликом в своем Instagram.
На видео собака трогательно подвывает под песню «La Forza».
В подписи к видео Элина Нечаева поблагодарила своего четвероногого помощника Руди, а также его хозяйку Лоору-Элийсе, которая прислала видео певице.
Напомним, что 3 марта на конкурсе Eesti Laul Элина Нечаева с песней «La Forza» будет бороться за право представить Эстонию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.