понедельник, 12 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Как мило! Собака исполнила песню финалистки Eesti Laul Элины Нечаевой

Как мило! Собака исполнила песню финалистки Eesti Laul Элины Нечаевой ВИДЕО

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Элина Нечаева

ФОТО: Кадр с видео YouTube

Финалистка конкурса Eesti Laul поделилась забавным видеороликом в своем Instagram.

На видео собака трогательно подвывает под песню «La Forza».

В подписи к видео Элина Нечаева поблагодарила своего четвероногого помощника Руди, а также его хозяйку Лоору-Элийсе, которая прислала видео певице.

Напомним, что 3 марта  на конкурсе Eesti Laul Элина Нечаева с песней «La Forza» будет бороться за право представить Эстонию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

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