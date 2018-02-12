Канадская фигуристка спасла собаку, которую корейцы хотели съесть

Меган забрала щенка прямо с фермы, которая специализируется на выращивании собак на убой. Представитель общества защиты южнокорейских собак Эк Пак помог Меган с прохождением всех юридических вопросов, чтобы новый питомец смог беспрепятственно попасть в Канаду, пишет New York Post.

Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак. В провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, зарегистрировано более 200 ферм, которые выращивают собак и пускают их на деликатесы.

Меган говорит, что привыкла к щенку. Но по возвращении в Канаду ей придется отдать собаку в другие руки, так как ее квартира не располагает возможностью приютить еще одного пса.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть», - говорит Меган Дюамель