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Канадская фигуристка спасла собаку, которую корейцы хотели съесть Смотрите фото!

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ФОТО: ROBERTO SCHMIDT/AFP

32-летняя фигуристка из Канады Меган Дюамель забрала к себе одну из корейских собак. Теперь спортсменка призывает коллег, приехавших в Корею на Олимпиаду, поступать точно так же.

Меган забрала щенка прямо с фермы, которая специализируется на выращивании собак на убой. Представитель общества защиты южнокорейских собак Эк Пак помог Меган с прохождением всех юридических вопросов, чтобы новый питомец смог беспрепятственно попасть в Канаду, пишет New York Post.

Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак. В провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, зарегистрировано более 200 ферм, которые выращивают собак и пускают их на деликатесы. 

Меган говорит, что привыкла к щенку. Но по возвращении в Канаду ей придется отдать собаку в другие руки, так как ее квартира не располагает возможностью приютить еще одного пса.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть», - говорит Меган Дюамель

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