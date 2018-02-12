понедельник, 12 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Это девочки! Инсайдеры сообщили, что Кейт Миддлтон ждет двойню

Это девочки! Инсайдеры сообщили, что Кейт Миддлтон ждет двойню

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кейт Миддлтон

ФОТО: KGC-178/GoffPhotos.com

Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма появится на свет в апреле этого года. Кого именно ждут супруги - сына или дочь - неизвестно. Однако всезнающие анонимы утверждают: в королевской семье родится девочка, да не одна, а две!

Как бы тяжко жилось журналистам без таинственных инсайдеров, поставляющих представителям СМИ весьма интересные (и нередко правдивые!) слухи. На этот раз приближенные к королевской семье сообщили о том, что Кейт Миддлтон ждет двойню. Как утверждают анонимные источники, об этом герцогиня Кембриджская узнала во время одного из последних визитов к врачу, передает Woman.

Более того, есть информация, что это две девочки. Правдивы эти слухи или нет, узнаем совсем скоро - прибавление в монаршем семействе ожидается через пару месяцев.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ