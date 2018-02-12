Это девочки! Инсайдеры сообщили, что Кейт Миддлтон ждет двойню

Как бы тяжко жилось журналистам без таинственных инсайдеров, поставляющих представителям СМИ весьма интересные (и нередко правдивые!) слухи. На этот раз приближенные к королевской семье сообщили о том, что Кейт Миддлтон ждет двойню. Как утверждают анонимные источники, об этом герцогиня Кембриджская узнала во время одного из последних визитов к врачу, передает Woman.