Это девочки! Инсайдеры сообщили, что Кейт Миддлтон ждет двойню

Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма появится на свет в апреле этого года. Кого именно ждут супруги - сына или дочь - неизвестно. Однако всезнающие анонимы утверждают: в королевской семье родится девочка, да не одна, а две!
Как бы тяжко жилось журналистам без таинственных инсайдеров, поставляющих представителям СМИ весьма интересные (и нередко правдивые!) слухи. На этот раз приближенные к королевской семье сообщили о том, что Кейт Миддлтон ждет двойню. Как утверждают анонимные источники, об этом герцогиня Кембриджская узнала во время одного из последних визитов к врачу, передает Woman.
Более того, есть информация, что это две девочки. Правдивы эти слухи или нет, узнаем совсем скоро - прибавление в монаршем семействе ожидается через пару месяцев.