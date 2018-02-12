Экс-депутат от «Единой России» сломал челюсть DJ Smash

Известный российский диджей Андрея Ширмана, выступающий под псевдонимом DJ Smash, на выходных был избит в одном из ночных клубов Перми мастером спорта по рукопашному бою и экс-депутатом от «Единой России» местного законодательного собрания Александром Телепневым.

Как сообщают «Вести», к Ширману подошел пьяный посетитель клуба и попросил вместе сфотографироваться. Получив отказ, он оттащил музыканта от бара, но упал, после чего приятель мужчины - Телепнев - ударил диджея точно в висок, сбив с ног. После этого музыканта принялись бить ногами. Медики в травмпункте зафиксировали у Ширмана открытый перелом челюсти и побои. По факту случившегося было заведено дело.

Однако позднее Александр Телепнев написал в своем Facebook о том, что не бил диджея. «На днях посетил клуб "Дом культуры", в клубе встретил известного диджея Смеша, очень хорошо отношусь к нему и его творчеству, сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все вранье!» - утверждает бывший депутат.