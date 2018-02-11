воскресенье, 11 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148

Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148

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ФОТО: социальные сети

Под Москвой потерпел крушение самолет Ан-148. Перед полетом лайнер проверили техники, все было в порядке. Экипаж чувствовал себя прекрасно. Бортпроводники заходили в соцсети, пишет Дни.ру.

Стюардесса Настя Славинская последний раз была в Сети в 14:21 в момент взлета. Через семь минут самолет, в котором находилась девушка и еще 70 человек, разбился.

Жизнерадостная Настя, судя по записям в соцсетях, очень любила свою маму. Несколько постов девушки посвящены матери. "Если бы я мог когда-нибудь встретиться с Богом, я бы поблагодарил его за то, что он подарил мне такую маму", – говорится в одном из них.

На фотографиях разных лет Славинская окружена цветами – белыми розами.  Эффектная, стройная стюардесса и сама была похожа на розы.

ФОТО: социальные сети

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск, однако пропал с экранов радаров спустя две минуты после взлета. Обломки борта обнаружены в поле в Раменском районе Московской области.

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