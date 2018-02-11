Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148

Стюардесса Настя Славинская последний раз была в Сети в 14:21 в момент взлета. Через семь минут самолет, в котором находилась девушка и еще 70 человек, разбился.

Жизнерадостная Настя, судя по записям в соцсетях, очень любила свою маму. Несколько постов девушки посвящены матери. "Если бы я мог когда-нибудь встретиться с Богом, я бы поблагодарил его за то, что он подарил мне такую маму", – говорится в одном из них.

На фотографиях разных лет Славинская окружена цветами – белыми розами. Эффектная, стройная стюардесса и сама была похожа на розы.

ФОТО: социальные сети