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«Не приеду!»: Анна Нетребко возмущена ценами билетов на ее концерт

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Анна Нетребко

ФОТО: Scanpix

Оперная певица Анна Нетребко написала гневный пост в интернете после того, как узнала о высокой стоимости билетов на ее московский концерт, пишет Ридус.

Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 000 рублей (примерно 1400 евро - Прим.ред.), я просто не приеду больше… всем спасибо!написала Нетребко.

За несколько часов до выступления Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова в Концертном зале имени П. И. Чайковского цены на билеты достигали 170 тысяч рублей (около 2400 евро) в партер и 90 тысяч рублей (1260 евро) в амфитеатр.

По информации BFM, за удовольствие слушать арии в исполнении именитых артистов на первом ряду люди выкладывали по 180 тысяч (2520 евро).

Для сравнения: цены на самые дорогие билеты на концерт Нетребко в Европе достигают тысячи евро, рассказал пиар-директор театральных проектов Егор Хлыстов.

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