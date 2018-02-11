«Не приеду!»: Анна Нетребко возмущена ценами билетов на ее концерт

Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 000 рублей (примерно 1400 евро - Прим.ред.), я просто не приеду больше… всем спасибо!написала Нетребко.

За несколько часов до выступления Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова в Концертном зале имени П. И. Чайковского цены на билеты достигали 170 тысяч рублей (около 2400 евро) в партер и 90 тысяч рублей (1260 евро) в амфитеатр.

По информации BFM, за удовольствие слушать арии в исполнении именитых артистов на первом ряду люди выкладывали по 180 тысяч (2520 евро).