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Выяснилось, как разделили наследство Михаила Задорнова

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Михаил Задорнов

ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik/Scanpix

С момента смерти известного писателя-сатирика Михаила Задорнова прошло несколько месяцев. Представители СМИ решили выяснить, как родственникам юмориста удалось разделить наследство.

По информации российских журналистов, Михаил Задорнов заранее составил завещание, дабы справедливо распределить наследство между супругой Еленой, дочерью, сестрой и экс-женой Велтой.

По некоторой информации, именно экс-супруге артист отписал дом в Латвии. Несмотря на развод, Задорнову удалось сохранить теплые отношения с Велтой. Так, во время его болезни, женщина находилась вместе с ним.

«Своей наследнице Лене, появившейся на свет от второй супруги Елены Бомбиной, Михаил подарил квартиру в Юрмале», - сообщает «Мир новостей».

Издание отмечает, что, согласно завещанию, вдове сатирика осталась квартира в Москве. В 1993 году Задорнов получил квартиру в «номенклатурном доме» по адресу: улица Осенняя, 4/2, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Стоиомость двухкомнатной квартиры здесь, в среднем, состоавляет 20 миллионов рублей (около 280 тысяч евро - Прим. ред.).

Как сообщает ряд СМИ, в Латвии Задорнов оставил дом старшей сестре.

Помимо недвижимости, Михаил планировал разделить между любимыми женщинами авторские права на свои книги и пьесы. Однако, возможно, три из них откажутся в пользу наследницы артиста.

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