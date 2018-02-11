Выяснилось, как разделили наследство Михаила Задорнова

По информации российских журналистов, Михаил Задорнов заранее составил завещание, дабы справедливо распределить наследство между супругой Еленой, дочерью, сестрой и экс-женой Велтой.

По некоторой информации, именно экс-супруге артист отписал дом в Латвии. Несмотря на развод, Задорнову удалось сохранить теплые отношения с Велтой. Так, во время его болезни, женщина находилась вместе с ним.

«Своей наследнице Лене, появившейся на свет от второй супруги Елены Бомбиной, Михаил подарил квартиру в Юрмале», - сообщает «Мир новостей».

Издание отмечает, что, согласно завещанию, вдове сатирика осталась квартира в Москве. В 1993 году Задорнов получил квартиру в «номенклатурном доме» по адресу: улица Осенняя, 4/2, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Стоиомость двухкомнатной квартиры здесь, в среднем, состоавляет 20 миллионов рублей (около 280 тысяч евро - Прим. ред.).

Как сообщает ряд СМИ, в Латвии Задорнов оставил дом старшей сестре.