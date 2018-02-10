воскресенье, 11 февраля 2018 г.
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Элина Нечаева прошла в финал Eesti Laul: смотрите галерею с полуфинала конкурса!

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В субботу, 10 февраля, в Таллинне прошел первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором путем голосования жюри и зрителей были отобраны пять финалистов. 

В финал конкурса Eesti Laul прошли: Элина Нечаева, Стиг Ряста, Iiris & Agoh, Sibyl Vane и Vajé.

Второй полуфинал Eesti Laul состоится 17 февраля. Финал конкурса пройдет 3 марта в Saku Suurhall. Напомним, что победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

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