Элина Нечаева прошла в финал Eesti Laul: смотрите галерею с полуфинала конкурса!
10 февраля 2018 г., 23:55
В субботу, 10 февраля, в Таллинне прошел первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором путем голосования жюри и зрителей были отобраны пять финалистов.
В финал конкурса Eesti Laul прошли: Элина Нечаева, Стиг Ряста, Iiris & Agoh, Sibyl Vane и Vajé.
Второй полуфинал Eesti Laul состоится 17 февраля. Финал конкурса пройдет 3 марта в Saku Suurhall. Напомним, что победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.