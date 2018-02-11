Слишком сложно: Шурыгина отказалась от престижной работы

Как рассказал один из сотрудников Первого канала, Шурыгину пригласили в "Пусть говорят". На телеканале Диане подобрали подходящую должность, пишет Дни.ру.

Она должна была работать администратором – встречать гостей программы, размещать их в студии и следить за порядком, а также за тем, чтобы никто не остался без внимания. Но, такой труд пришелся юной красавице не по душе.

"Диана сбежала от нас буквально через три дня. Говорит, не смогла выдержать такого темпа. Больше она на "Пусть говорят" не появлялась", – рассказал сотрудник Первого канала.

Чем так сильно не устроило девушку потенциальное место работы, остается только догадываться. Но коллегами с мужем-оператором на Первом канале Шурыгиной теперь точно не быть, пишет Dom2Life.ru.