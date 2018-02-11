Малышка выросла: Пуговка из «Папиных дочек» показала свадебное платье

"Какое красивое платье, да?" – подписала снимок Катя (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Поклонники Старшовой принялись гадать, по какому случаю Катя облачилась в свадебный наряд. Одни предположили, что девушка готовится к выпускному, другие сочли, что Кате захотелось "хайпануть", третьи же поверили, что Пуговка готовится к походу в загс. Сошлись фанаты лишь в одном – Екатерина выглядит обворожительно, пишет Дни.ру.

"Оч красивое платье", "Дааа,очень красивое.Замуж выходишь?Или выпускной?" "Хайпануть решила", "Это ты красивая,а платье лишь дополняет тебя", "То чувство, когда Пуговка выходит замуж", "Платье супер ты как и маленькая красотка так и сейчас.Просто бесподобная" – написали фолловеры.

Отметим, что ранее несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Актрису такие слухи шокировали. "Вы что?! Я не беременна!" – возмутилась Старшова в своем микроблоге.