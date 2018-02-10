Опубликовано видео автоаварии, в которой едва не погибла Ума Турман

На кадрах виден момент столкновения.

A post shared by Uma Thurman (@ithurman) on Feb 5, 2018 at 10:15am PST

Известно, что изначально она должна была ехать по другому участку, безопасность которого лично проверил режиссер Квентин Тарантино, пишет Ридус.

Из-за изменений в сценарии исполнительницу главной роли отправили в другую сторону, чтобы в кадре развевались ее волосы. В итоге случилась авария.

В течение 15 лет Ума турман не могла получить компенсацию от главы студии Miramax Харви Вайнштейна. Чтобы доказать, что условия работы не были вполне безопасными, понадобился дубль отснятого материала.

Лишь недавно режиссер картины Квентин Тарантино нашел пленку.

После этого Турман заявила, что гордится мужеством Тарантино, которого ранее она считала одним из виновников той аварии, сообщает ФАН.

После того, как многие голливудские актрисы признались в домогательствах Харви Вайнштейна, Турман сообщила о его угрозах.