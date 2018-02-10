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Легкий природный способ покончить с депрессией Продается в каждом магазине!

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ФОТО: Jakub Krechowicz/PantherMedia / Jakub Krechowicz

Средство не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы, пишет Сегодня.

Специалисты из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) выяснили, что антидепрессанты на основе винограда имеют меньше побочных эффектов.

Ученые подчеркнули, что депрессия обычно связана с другими заболеваниями, которые возникают на почве нервного расстройства. Среди них – снижение мозговой активности, воспаление иммунной системы и изменения в лимфоузлах.

Современные антидепрессанты регулируют нейромедиаторы – серотонин или дофамин. При этом некоторые нарушения психического здоровья требуют более серьезного лечения. Американские ученые доказали, что виноград не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы.

Виноград.

ФОТО: Райво Тийкмаа

Эксперты добавили, что на основе винограда можно создать ДНК-вакцину, которую можно будет подобрать под особенности организма каждого конкретного человека.

Проявления депрессии очень разнообразны и варьируются в зависимости от формы заболевания. Тем не менее, существует несколько общих психологических признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.

Потеря интереса к жизни

Неспособность наслаждаться вещами, которые раньше приносили вам удовольствие, в сочетании с потерей интереса к обычной социальной активности, например, провождению времени с друзьями, является одним из основных сигналов, что вы уходите в себя.

Обостренная реакция на негатив 

При депрессии каждая ситуация ощущается обостренно, преувеличенно. На ранних стадиях появляется легкий невроз – постоянные звонки родным с вопросами: "Все ли в порядке?", "Выключен ли утюг?". В более серьезных случаях наблюдаются панические атаки разной интенсивности.

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