Легкий природный способ покончить с депрессией

Средство не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы, пишет Сегодня.
Специалисты из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) выяснили, что антидепрессанты на основе винограда имеют меньше побочных эффектов.
Ученые подчеркнули, что депрессия обычно связана с другими заболеваниями, которые возникают на почве нервного расстройства. Среди них – снижение мозговой активности, воспаление иммунной системы и изменения в лимфоузлах.
Современные антидепрессанты регулируют нейромедиаторы – серотонин или дофамин. При этом некоторые нарушения психического здоровья требуют более серьезного лечения. Американские ученые доказали, что виноград не только успокаивает, но и нейтрализует сопутствующие заболевания нервной системы.
Эксперты добавили, что на основе винограда можно создать ДНК-вакцину, которую можно будет подобрать под особенности организма каждого конкретного человека.
Проявления депрессии очень разнообразны и варьируются в зависимости от формы заболевания. Тем не менее, существует несколько общих психологических признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.
Потеря интереса к жизни
Неспособность наслаждаться вещами, которые раньше приносили вам удовольствие, в сочетании с потерей интереса к обычной социальной активности, например, провождению времени с друзьями, является одним из основных сигналов, что вы уходите в себя.
Обостренная реакция на негатив
При депрессии каждая ситуация ощущается обостренно, преувеличенно. На ранних стадиях появляется легкий невроз – постоянные звонки родным с вопросами: "Все ли в порядке?", "Выключен ли утюг?". В более серьезных случаях наблюдаются панические атаки разной интенсивности.