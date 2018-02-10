суббота, 10 февраля 2018 г.
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Газета The Guardian выбрала самые возбуждающие песни

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Авторитетная британская газета The Guardian назвала самые лучшие любовные композиции в честь приближающегося Дня святого Валентина. Список был составлен с учетом мнений поп-звезд, пишет korrespondent.net.

В число наиболее возбуждающих композиций певица и актриса Палома Фейт включила Into My Arms Ника Кейва.

В то же время, Джесси Уэйр выбрала трек Day Dreaming Ареты Франклин.

«Мне нравится, что эта песня звучит как начало любви: предчувствие, возбуждение», - отметила она.

Также включены в перечень композиции The First Time Ever I Saw Your Face Роберты Флэк, Jesus, Thinking Out Loud Эда Ширана, Keep Me Near the Cross Фанни Кросби, Pink + White Фрэнка Оушена, Consummation Нины Симон, Let It Be Me дуэта The Everly Brothers, Can You Stand the Rain группы New Edition и другие.

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