Ольга Бузова отреклась от своих родителей

Откровенное признание российской телеведущей и певицы произошло в эфире телепроекта "Дом-2", пишет Лайф.
Свой день рождения Бузова начала отмечать ещё в Таиланде, однако после возвращения из отпуска певица не забыла и про коллег по шоу-бизнесу. В эфире "Дома-2" гламурный стилист Сергей Зверев преподнёс Бузовой корону.
«Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Ты заслужила, заработала», - сказал Зверев.
Стилист отметил, что "у нас есть поп-король", после чего Бузова перебила звезду, назвав Пугачёву королевой, а себя их дочерью — принцессой.
Напомним, что 20 января российской теледиве стукнуло 32 года. Свой день рождения Бузова отметила в Таиланде в кругу друзей, в числе которых оказался резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. После совместных фотографий, опубликованных в "Инстаграме", певице и самому завидному холостяку Comedy Club начали приписывать любовный роман.