Ольга Бузова отреклась от своих родителей

Свой день рождения Бузова начала отмечать ещё в Таиланде, однако после возвращения из отпуска певица не забыла и про коллег по шоу-бизнесу. В эфире "Дома-2" гламурный стилист Сергей Зверев преподнёс Бузовой корону.

«Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Ты заслужила, заработала», - сказал Зверев.

A post shared by @batrutdinovbuzova86 on Feb 7, 2018 at 8:33am PST

Стилист отметил, что "у нас есть поп-король", после чего Бузова перебила звезду, назвав Пугачёву королевой, а себя их дочерью — принцессой.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 1, 2018 at 3:32pm PST