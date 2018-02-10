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  • Ольга Бузова отреклась от своих родителей

Ольга Бузова отреклась от своих родителей ФОТО И ВИДЕО!

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Ольга Бузова

ФОТО: Scanpix

Откровенное признание российской телеведущей и певицы произошло в эфире телепроекта "Дом-2", пишет Лайф.

Свой день рождения Бузова начала отмечать ещё в Таиланде, однако после возвращения из отпуска певица не забыла и про коллег по шоу-бизнесу. В эфире "Дома-2" гламурный стилист Сергей Зверев преподнёс Бузовой корону.

«Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Ты заслужила, заработала», - сказал Зверев. 

 

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Стилист отметил, что "у нас есть поп-король", после чего Бузова перебила звезду, назвав Пугачёву королевой, а себя их дочерью — принцессой.

Напомним, что 20 января российской теледиве стукнуло 32 года. Свой день рождения Бузова отметила в Таиланде в кругу друзей, в числе которых оказался резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. После совместных фотографий, опубликованных в "Инстаграме", певице и самому завидному холостяку Comedy Club начали приписывать любовный роман.

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