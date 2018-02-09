суббота, 10 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Валерия, Басков, Лепс и все-все-все: в Таллинне прошел грандиозный юбилейный концерт Дробыша

Валерия, Басков, Лепс и все-все-все: в Таллинне прошел грандиозный юбилейный концерт Дробыша ЭКСКЛЮЗИВ: смотрите первыми!

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Сегодня вечером, 9 февраля, в эстонской столице настоящий звездопад! А мы впервые вели фоторепортаж в реальном времени.

В эти минуты в ледовом холле Tondiraba проходит юбилейный концерт известного российского композитора и продюсера Виктора Дробыша «Будут все».

ФОТО: Konstantin Sednev

Действительно, поздравить музыканта и порадовать эстонских зрителей приехал сразу десяток популярных звезд эстрады: Григорий Лепс, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Зара, Стас Пьеха, Настасья Самбурская, певица Слава и другие. 

ФОТО: Konstantin Sednev

Смотрите нашу большую галерею с концерта!

ФОТО: Konstantin Sednev

ФОТО: Konstantin Sednev

ФОТО: Konstantin Sednev

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