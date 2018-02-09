Валерия, Басков, Лепс и все-все-все: в Таллинне прошел грандиозный юбилейный концерт Дробыша ЭКСКЛЮЗИВ: смотрите первыми!
9 февраля 2018 г., 20:35
Сегодня вечером, 9 февраля, в эстонской столице настоящий звездопад! А мы впервые вели фоторепортаж в реальном времени.
В эти минуты в ледовом холле Tondiraba проходит юбилейный концерт известного российского композитора и продюсера Виктора Дробыша «Будут все».
Действительно, поздравить музыканта и порадовать эстонских зрителей приехал сразу десяток популярных звезд эстрады: Григорий Лепс, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Зара, Стас Пьеха, Настасья Самбурская, певица Слава и другие.
Смотрите нашу большую галерею с концерта!