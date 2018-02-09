суббота, 10 февраля 2018 г.
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  • Несравненная! 53-летняя Моника Беллуччи в шикарном платье изумила внешним видом

Несравненная! 53-летняя Моника Беллуччи в шикарном платье изумила внешним видом

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Вчера в Институте арабского мира в Париже прошла престижная французская кинопремия  "Люмьер", а ее почетной гостьей стала актриса Моника Беллуччи, пишет Сегодня.

Премия "Люмьер" в этом году прошла в 23-й раз. Абсолютным лидером стал фильм "120 ударов в минуту", который получил призы во всех шести номинациях, в которых был заявлен.

Беллуччи продемонстрировала яркий и эффектный образ. Для появления на публике 53-летняя актриса выбрала красное вечернее платье с разрезом от Alexandre Vauthier (модельер Александр Вотье), которое дополнила черными лодочками и клатчем от Christian Louboutin и украшениями от Cartie.

ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

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