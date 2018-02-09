пятница, 9 февраля 2018 г.
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Сушку для рук в общественном туалете проверили на бактерии: фото поражает

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ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Американка по имени Николь Вард проверила сушку для рук в общественном туалете на предмет бактерий. Результаты исследований женщину шокировали, она решила поделиться ужасающей фотографией патогенных грибов на своей страничке в Facebook, чтобы предупредить других об опасности.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

"Окей, ребята. Готовы к взрыву мозга? Вот что выросло в чашке Петри за несколько дней. Я засунула тарелку в закрытую сушилку для рук на три минуты. Да, всего три! Никогда больше не сушите в этом руки. Это несколько штаммов вероятно патогенных грибов и бактерий, которые осядут на ваших руках, и вы будете воспринимать их как чистые", – написала Вард в посте.​

Запись американки в социальной сети набрала более полумиллиона репостов и 141 тысячу "лайков".

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Большинство пользователей, судя по комментариям, считают этот пост одним из самых полезных в Facebook.

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