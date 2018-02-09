Стало известно об особой связи Глаголевой и Балуева

Известные артисты устроили вечер памяти Веры Глаголевой. Друзья и коллеги собрались, чтобы еще раз увидеть отрывки из фильмов с ее участием и поделиться воспоминаниями. Так, актриса Вера Васильева, которая сыграла маму героини Веры Глаголевой в картине "Выйти замуж за капитана", призналась: "Общение с ней было лучиком солнца. Не знаю, приходила ли Вера на мои спектакли, но я смотрела ее работы в кино".

У Веры Глаголевой и Александра Балуева оказалась особая связь. Популярный актер снялся в нескольких ее картинах. Глаголева считала Балуева своим талисманом, компетентно передают "7Дней". Популярный актер также поделился теплыми воспоминаниями об актрисе.

Выступила и Анна Терехова. Ее мать Маргарита Терехова снималась у Веры Глаголевой в ее дебютном (в качестве режиссера) фильме "Сломанный свет". Анна поведала, какой требовательной была Глаголева на съемочной площадке и как интересно работала с актерами.

И после смерти дело Глаголевой живет. Продюсер Наталья Иванова рассказала, что заканчивается монтаж последнего фильма Веры "Глиняная яма", который она, невзирая на болезнь, все-таки успела снять.

Напомним, народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.