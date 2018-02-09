Учительницу наказали за чтение на уроке матерных стихов Маяковского

В Приморье спор между старшеклассницами одного из интернатов обернулся головной болью для учительницы литературы. Одна из учениц поспорила, что прочтет на уроке несколько матерных стихотворений поэта Владимира Маяковского, и выполнила обещание, сообщает Ridus.ru.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на популярный Telegram-канал, на котором была выложена видеозапись урока, сперва школьница зачитала стихотворение «Лежу на чужой жене», а потом еще несколько.

Судя по записи, остальные ученики начали смеяться, но учительница не остановила ученицу, дав ей закончить, и поставила тройку. Одноклассники выложили запись в социальные сети, и теперь педагог пишет объяснительные в местный департамент образования, где недовольны тем, что она позволила подросткам самим выбирать, какие стихи разучивать.